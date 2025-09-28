قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمواجهة كايرات ألماتي بطل كازاخستان، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، خافي نافارو.

خط الدفاع: دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسن، دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.