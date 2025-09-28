قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
أخبار العالم

إسرائيل تفتح تحقيقا في فشل محاولة اغتيال قادة حماس خلال هجوم في الدوحة

القسم الخارجي

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بدأ تحقيقا داخليا لتقييم أسباب فشل الهجوم الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.

وجاء فتح التحقيق بعد تصريحات أدلى بها ضابط شارك في العملية، أقر فيها بأن الهجوم لم يحقق أهدافه، قائلا: "يمكن القول رسمياً إننا فشلنا في تنفيذ الهجوم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مصدر قطري رفيع أن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت شخصيات بارزة من "حماس"، كادت أن تودي أيضاً بحياة مسؤول قطري كبير.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن الغارة التي استهدفت أراضيها، كشرط أساسي قبل استئناف دورها في الوساطة المتعلقة باتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة.

جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك حركة حماس الدوحة فشل محاولة اغتيال قادة حماس

