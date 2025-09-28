إسرائيل تفتح تحقيقا في فشل محاولة اغتيال قادة حماس خلال هجوم في الدوحة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بدأ تحقيقا داخليا لتقييم أسباب فشل الهجوم الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.

وجاء فتح التحقيق بعد تصريحات أدلى بها ضابط شارك في العملية، أقر فيها بأن الهجوم لم يحقق أهدافه، قائلا: "يمكن القول رسمياً إننا فشلنا في تنفيذ الهجوم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مصدر قطري رفيع أن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت شخصيات بارزة من "حماس"، كادت أن تودي أيضاً بحياة مسؤول قطري كبير.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن الغارة التي استهدفت أراضيها، كشرط أساسي قبل استئناف دورها في الوساطة المتعلقة باتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة.