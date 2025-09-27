بعد استشهاد 100 فلسطيني بينهم أطفال.. حماس تدين جريمتي غزة والنصيرات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجريمة التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي المجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة ومخيم النصيرات، حيث ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال.

وأوضحت الحركة في بيان لها، السبت، أن هذا التصعيد الوحشي المتواصل يمثل رسالةَ تحدٍّ سافرة يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز غير المبررة، مما يشكل فشلًا ذريعًا للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية لحماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

وجددت الدعوة إلى الدول العربية والإسلامية، وإلى المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والضغط بمختلف الوسائل لوقف هذه الجرائم الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.