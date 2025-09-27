كارثة مروعة.. جنرال إسرائيلي يحذر من انهيار جيش الاحتلال

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
حذر اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، من "خطر حقيقي لانهيار الجيش" نتيجة الاستنزاف المتواصل في القوى البشرية والقدرات العسكرية، مؤكداً أن "القيادة السياسية تدفع البلاد نحو كارثة مروعة".

وفي تصريحات وصفت بـ"الصادمة"، قال بريك إن "مقتل قادة حماس لم يؤثر على التنظيم كما كانت تأمل القيادة الإسرائيلية، ولم ينجح الجيش في إضعاف قدرته على خوض حرب عصابات"، مضيفاً أن "الاستمرار في القتال دون أفق سياسي سيؤدي إلى تدهور أمني ومعنوي داخلي غير مسبوق".

وأكد بريك أن حكومة بنيامين نتنياهو "تراهن على الوقت في معركة خاسرة"، مشدداً على أن "وقف القتال واستعادة الأسرى هو السبيل الوحيد لتجنب كارثة محققة".

وفي سياق متصل، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس عن غضبها من وزير الدفاع يوآف كاتس، متهمين إياه بـ"نسف كل احتمال قائم للتوصل إلى اتفاق تبادل". 

وقالت العائلات في بيان مشترك إن "كاتس يتحمل مسؤولية شخصية عن كل أسير يُقتل أو يختفي إلى الأبد في غزة"، داعين إلى تحرك فوري لإنقاذ حياة المخطوفين.

واشنطن تضغط لإنهاء الحرب

إلى ذلك، أفادت القناة 12 العبرية مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض على نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب يوم الاثنين المقبل، "جدولا زمنيا واضحًا لإنهاء الحرب"، في ظل ما وصفته القناة بـ"تغير نبرة ترامب" خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن ترامب سيطرح خلال اللقاء أيضًا ملف الضم في الضفة الغربية، مؤكدًا رفضه لأي خطوات أحادية من جانب إسرائيل قد تهدد اتفاقيات التطبيع. وأضافت المصادر أن نتنياهو لم يكن ينوي المضي في مشروع الضم أصلاً "خشية الإضرار باتفاقيات أبراهام".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 عن مصدر مطلع أن "لهجة الإدارة الأمريكية تغيرت"، وهناك "إرادة واضحة لإنهاء الملفات المفتوحة"، وسط تصاعد الضغط الداخلي في إسرائيل على الحكومة لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

