وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها.

وهدد كاتس، حركة حماس بأنه في حال لم تفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وتنزع سلاحها فسيدمر قطاع غزة وستهزم الحركة.

وزعم كاتس أن أكثر من 750 ألف نازح غادروا مدينة غزة متجهين إلى الجنوب رغم تهديدات حماس، وأضاف أن حركة النزوح لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أنه تم تدمير أبراج ومبانٍ تابعة لحماس وبنى تحتية إرهابية، وأن القوات استخدمت آليات مفخخة عن بعد لفك العبوات قبل التقدم، مع تغطية نارية كثيفة من الجو والأرض لحماية القوات.

وختم تحذيره بالقول: إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى وتتفكك من سلاحها، فغزة ستدمر وحماس ستهزم. لن نتوقف حتى تحقيق أهداف الحرب".