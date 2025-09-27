بن غفير: لا يملك نتنياهو تفويضا لإنهاء الحرب بغزة دون هزيمة حماس

كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه "ليس لديه تفويض لإنهاء الحرب دون هزيمة حاسمة لحماس"، وذلك في منشور على موقع X، وسط تقارير عن ضغوط الولايات المتحدة على إسرائيل لقبول خطة ترامب لإنهاء الحرب.

كشف بشارة بحبح، الوسيط غير الرسمي بين البيت الأبيض وحركة حماس، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، عن تفاصيل الخطة الأمريكية التي وضعها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى وضع إطار شامل لإطلاق سراح الرهائن، إعادة إعمار القطاع، واستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وتحمل الخطة 21 بندا، كل منها يوضح المسارات المقترحة لإنهاء الصراع والتحديات المحتملة أمام تنفيذها.