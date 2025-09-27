قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العدل: نخوض انتخابات النواب بثقة.. وبرنامجنا التشريعي يرتكز على الإصلاح وخدمة المواطن

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن الحزب يخوض منافسة ومعركة انتخابات مجلس النواب 2025 بـقوة وثقة، مدعوماً برؤية سياسية متكاملة وأجندة تشريعية تركز بشكل مطلق على خدمة المواطن ورفع المعاناة عنه.

وأوضح جاد ، في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم بنقرة الرئيس بالقاهرة للاعلان عن أسماء مرشحية لمجلس النواب ، أن أهم ما يميّز  العدل ليس فقط الانتشار الكمي، بل التنوع الحقيقي وغير المسبوق في صفوفه سواء من الأعضاء أو المرشحين الذين يحملون على عاتقهم جميعًا رؤية ومبادئ الحزب ويعملون بجد وإخلاص من أجلها، وهو ما يعكس نسيجاً وطنياً أصيلاً.

ولفت مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الحزب يضم الشباب الطموح بجوار أصحاب الخبرة الراسخة، والسيدات والرجال، ممثلين لأقاليم مصر كافة، موضحًا أن هذا التنوع هو التعبير العملي لرؤيتنا بأن البرلمان يجب أن يكون مرآة حقيقية للشعب، قادراً على عكس طموحاته والدفاع عن مصالحه دون استثناء .

وأضاف: "لقد أعلنا بوضوح أن معركتنا الانتخابية، خاصة في المقاعد الفردية وذلك من أجل المواطن أولاً، مشددًا على أن الحزب أعد حزمة تشريعية متكاملة لمعالجة المشكلات البنيوية التي تواجه الدولة، ترتكز على محاور رئيسية واضحة، أهمها الإصلاح الإداري، والتحول الاقتصادي الإنتاجي، وإصلاحات تشريعية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والخدمات، وغيرها، وذلك من خلال رؤية واضحة، وثقة كبيرة في دعم المواطنين التي لا حدود لها".

المهندس عنتر جاد حزب العدل انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 النواب

