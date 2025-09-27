نقيب الأشراف: مبادرة صحح مفاهيمك بتوجيهات السيسي لترسيخ أخلاق النبي في المجتمع

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إنه شارك منذ أيام في احتفالية نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والمجموعة الوزارية في مصر، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك".

الحاجة للتمسك بأخلاق النبي

وأوضح "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن المبادرة تستهدف نشر الخلق الكريم في مختلف مناحي الحياة، مشددًا على أن المجتمع في الوقت الراهن في أمسّ الحاجة للتمسك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.



وأضاف: "وضعنا مجموعة من الأسس والمبادئ التي سنعمل على تطبيقها في جميع البلاد بإذن الله تعالى"، مشيرًا إلى أن نقابة السادة الأشراف، باعتبارها جزءًا من المنظومة الدينية في مصر، تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والمشيخة العامة للطرق الصوفية.

ونوه بأنه تم الاتفاق بين هذه المؤسسات جميعًا على أن يكون نشر الأخلاق النبوية هو الأساس المتين في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العودة إلى القيم الروحية والإنسانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.