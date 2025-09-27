قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

إسلام خالد

ألقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا خاليًا من الحضور الفعلي في قاعة شبه فارغة، في مقر الأمم المتحدة، في مشهد استثنائي يكشف عن عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وتجاهل واسع من المجتمع الدولي، حيث أُغلقت الأجواء الأوروبية أمام طائرته، وتجاهلت وفود الأمم المتحدة نداءاته.

سلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسارًا جويًا أطول من المعتاد، متجنبًا بذلك المجال الجوي لعدد من الدول الأوروبية، وذلك أثناء توجهه إلى الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تفادي أي إجراءات قانونية محتملة في أوروبا.

وكان قد صدر بحق نتنياهو مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم تشمل التجويع كأسلوب حرب، أظهرت بيانات تتبع الرحلة أنها اتبعت مساراً فوق البحر المتوسط، بدلاً من مسار أكثر مباشرة فوق القارة.

اختار العديد من الدبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة، مقاطعة كلمته، في إشارة رمزية إلى "الصمم الدولي" تجاه ما وصفوه بـ"الازدواجية في المعايير" و"تمادي إسرائيل في انتهاكاتها دون رادع".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/uQuxwBzOTb4?si=xuD3-qE381PnICqf

