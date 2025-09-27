سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ام جى 5 موديل 2020 ‏‏.

وتاتي السيارة ام جى 5 موديل 2020 ، بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، وقوة 118 حصانا، وعزم الدوران 150 نيوتن.متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي CVT، و استهلاك الوقود حوالي 5.5 لتر/100 كيلومتر.

وتاتي انظمة الأمان في السيارة ام جى 5 موديل 2020، بنظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، برنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

و تضم المقصورة الداخلية للسيارة ام جى 5 موديل 2020، شاشة لمس تدعم Apple CarPlay و Android Auto، و ضبط المرايا الجانبية كهربائياً، و شاشة عرض ملونة تعمل باللمس ونظام صوتي، و في بعض الفئات، توجد مقاعد جلدية مدفأة ومتحكمة كهربائيا.

وتحتوي السيارة ام جى 5 موديل 2020 على ميزات إضافية، منها كاميرا خلفية أو كاميرا 360 درجة، و حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل/إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و فرامل يد إلكترونية.

أما عن سعر السيارة ام جى 5 موديل 2020 ، داخل سوق السيارات المستعملة المصر فتتراوح ما بين 580 الف جنيه الي 650 الف جنيه .