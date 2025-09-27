نيسان قاشقاي تحصد عدد من الجوائز كأفضل سيارة SUV في فئتها

ترسخ نيسان قاشقاي كل يوم مكانتها العالمية باعتبارها السيارة الرائدة التي وضعت تعريفا جديدا لفئة سيارات الكروس أوفر، لتصبح معيارا للأمان والابتكار والتجربة العائلية، والتي تعتمد على معاييرها التصميمية والهندسية وأحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل.

مع إطلاق السيارة نيسان قاشقاي في فبراير الماضي، قدمت نيسان خيارات مختلفة من المحركات في فئات القاشقاي لتشمل خيارات الدفع الرباعي (4WD) وفئة مزودة بتكنولوجيا e-POWER المبتكرة، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي (ICE).

ويضاف إلى ذلك ما تتمتع به السيارة من سجل حافل بالجوائز العالمية المرموقة وأعلى تقييمات الأمان، وقدرات الاتصال الذكية والتقنيات العصرية المتكاملة، مما يجعل قاشقاي عنواناً للتوازن بين الاعتمادية والابتكار.

تم تصميم وبناء نيسان قاشقاي لتصبح قصة نجاح بامتياز، حيث حصدت قاشقاي جائزة “Best in Class” من EuroNCAP لعام 2021، بفضل تفوقها في حماية البالغين والأطفال وتقنيات السلامة ومساندة مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، لترسّخ مكانتها كمرجع للسلامة المتكاملة في فئتها.

وعلى صعيد الجوائز العالمية، نالت قاشقاي لقب "السيارة الأكثر إعتمادية لعام 2023" في المملكة المتحدة ترسيخاً لمكانتها كخيار مفضل للعائلات والسائقين، جاء هذا التقييم الرفيع من منظمة حماية المستهلك “Which?” بعد دراسة شاملة لآراء 50,000 مالك، حيث برزت قاشقاي كأفضل طراز في فئتها محققةً أعلى تقييم في الموثوقية.

في نفس العام في أستراليا، حصدت لقب "أفضل سيارة SUV صغيرة في أستراليا"، وذلك ضمن "جوائز سيارة العام" المرموقة التي تنظمها منصة "Drive" الأسترالية، وجاء هذا التكريم بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات الشاملة والدقيقة التي أجرتها لجنة تحكيم من الخبراء، الذين أشادوا بقدرة السيارة على "إعادة تعريف توقعات العملاء من فئة سيارات الـ SUV الصغيرة.

فضلا عن فوزها بجائزة "Good Design"،حيث أثنت لجنة التحكيم أن التطور الكبير في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التكنولوجيا الفائقة والتشطيبات المتقنة، كانت الأسباب الرئيسية وراء هذا التكريم.

وفي عام 2024، فازت القاشقاي بلقب "سيارة العام ضمن فئة الـSUV"، وذلك ضمن جوائز مجلة "Company Car & Van" المرموقة، بفضل تمتعها بتقنيات عصرية وأمان فائق، بالإضافة إلى تكنولوجيا e-POWER التي جعلتها تتفوق على منافسيها وتستحق هذا اللقب، بفضل ما تقدمه من مزايا عملية وذكية.

واستمرت مسيرة التتويج مع تكنولوجيا e-POWER المبتكرة، حيث حصدت القاشقاي جائزة "أفضل سيارة بتكنولوجيا كهربائية" ضمن News UK Motor Awards لعام 2024 من جهات تحكيم تشمل The Sun وThe Sunday Times وdriving.co.uk، تقديراً لابتكار منظومة دفع تُقدم تجربة كهربائية من دون الحاجة للشحن الخارجي، وتؤكد ريادة نيسان في التحول الكهربائي في صناعة السيارات.

بالإضافة إلى فوزها بلقب "أفضل سيارة بتكنولوجيا كهربائية بريطانية الصنع لعام 2025" من منصة Eco Car، وأرجع الخبراء هذا الفوز إلى الأداء المتميز والكفاءة العالية التي توفرها تقنية e-POWER الفريدة من نيسان.

وعلى الصعيد المحلي، حصدت نيسان قاشقاي جائزة "أفضل سيارة SUV" في فئتها خلال احتفالية Egypt Car of the Year 2025، ويأتي هذا التتويج ليعكس النجاح المستمر لشركة نيسان مصر، التي حافظت على موقعها الريادي في السوق المصري خلال عامي 2023 و2024، مدفوعةً بنجاح موديلات رئيسية على رأسها نيسان صني، وهو ما يترجم ثقة العملاء ويدعم استدامة نجاحها بفضل اتساع شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

وتواصل قاشقاي 2025 رفع السقف بمعايير أمان خمس نجوم وحزمة متقدمة من مساعدات السائق المتطورة وقدرات الاتصال، بما يوفر طمأنينة يومية على الطرقات الحضرية والسريعة على حد سواء، ويقدّم تجربة متكاملة تجمع المساحة العملية وحلول التخزين الذكية والراحة والتقنيات المتصلة.