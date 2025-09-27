قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
هل يجوز رفع الأذان من امرأة أو بلغة غير العربية؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان قاشقاي تحصد عدد من الجوائز كأفضل سيارة SUV في فئتها

نيسان قاشقاي
نيسان قاشقاي
كريم عاطف

ترسخ نيسان قاشقاي كل يوم مكانتها العالمية باعتبارها السيارة الرائدة التي وضعت تعريفا جديدا لفئة سيارات الكروس أوفر، لتصبح معيارا للأمان والابتكار والتجربة العائلية، والتي تعتمد على معاييرها التصميمية والهندسية وأحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل.

مع إطلاق السيارة نيسان قاشقاي في فبراير الماضي، قدمت نيسان خيارات مختلفة من المحركات في فئات القاشقاي لتشمل خيارات الدفع الرباعي (4WD) وفئة مزودة بتكنولوجيا e-POWER المبتكرة، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي (ICE). 

ويضاف إلى ذلك ما تتمتع به السيارة من سجل حافل بالجوائز العالمية المرموقة وأعلى تقييمات الأمان، وقدرات الاتصال الذكية والتقنيات العصرية المتكاملة، مما يجعل قاشقاي عنواناً للتوازن بين الاعتمادية والابتكار. 

تم تصميم وبناء نيسان قاشقاي لتصبح قصة نجاح بامتياز، حيث حصدت قاشقاي جائزة “Best in Class” من EuroNCAP لعام 2021، بفضل تفوقها في حماية البالغين والأطفال وتقنيات السلامة ومساندة مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، لترسّخ مكانتها كمرجع للسلامة المتكاملة في فئتها.

وعلى صعيد الجوائز العالمية، نالت قاشقاي لقب "السيارة الأكثر إعتمادية لعام 2023" في المملكة المتحدة ترسيخاً لمكانتها كخيار مفضل للعائلات والسائقين، جاء هذا التقييم الرفيع من منظمة حماية المستهلك “Which?” بعد دراسة شاملة لآراء 50,000 مالك، حيث برزت قاشقاي كأفضل طراز في فئتها محققةً أعلى تقييم في الموثوقية.

في نفس العام في أستراليا، حصدت لقب "أفضل سيارة SUV صغيرة في أستراليا"، وذلك ضمن "جوائز سيارة العام" المرموقة التي تنظمها منصة "Drive" الأسترالية، وجاء هذا التكريم بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات الشاملة والدقيقة التي أجرتها لجنة تحكيم من الخبراء، الذين أشادوا بقدرة السيارة على "إعادة تعريف توقعات العملاء من فئة سيارات الـ SUV الصغيرة. 

فضلا عن فوزها بجائزة "Good Design"،حيث أثنت لجنة التحكيم أن التطور الكبير في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التكنولوجيا الفائقة والتشطيبات المتقنة، كانت الأسباب الرئيسية وراء هذا التكريم.

وفي عام 2024، فازت القاشقاي بلقب "سيارة العام ضمن فئة الـSUV"، وذلك ضمن جوائز مجلة "Company Car & Van" المرموقة، بفضل تمتعها بتقنيات عصرية وأمان فائق، بالإضافة إلى تكنولوجيا e-POWER التي جعلتها تتفوق على منافسيها وتستحق هذا اللقب، بفضل ما تقدمه من مزايا عملية وذكية.

واستمرت مسيرة التتويج مع تكنولوجيا e-POWER المبتكرة، حيث حصدت القاشقاي جائزة "أفضل سيارة بتكنولوجيا كهربائية" ضمن News UK Motor Awards لعام 2024 من جهات تحكيم تشمل The Sun وThe Sunday Times وdriving.co.uk، تقديراً لابتكار منظومة دفع تُقدم تجربة كهربائية من دون الحاجة للشحن الخارجي، وتؤكد ريادة نيسان في التحول الكهربائي في صناعة السيارات. 

بالإضافة إلى فوزها بلقب "أفضل سيارة بتكنولوجيا كهربائية بريطانية الصنع لعام 2025" من منصة Eco Car، وأرجع الخبراء هذا الفوز إلى الأداء المتميز والكفاءة العالية التي توفرها تقنية e-POWER الفريدة من نيسان.

وعلى الصعيد المحلي، حصدت نيسان قاشقاي جائزة "أفضل سيارة SUV" في فئتها خلال احتفالية Egypt Car of the Year 2025، ويأتي هذا التتويج ليعكس النجاح المستمر لشركة نيسان مصر، التي حافظت على موقعها الريادي في السوق المصري خلال عامي 2023 و2024، مدفوعةً بنجاح موديلات رئيسية على رأسها نيسان صني، وهو ما يترجم ثقة العملاء ويدعم استدامة نجاحها بفضل اتساع شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

وتواصل قاشقاي 2025 رفع السقف بمعايير أمان خمس نجوم وحزمة متقدمة من مساعدات السائق المتطورة وقدرات الاتصال، بما يوفر طمأنينة يومية على الطرقات الحضرية والسريعة على حد سواء، ويقدّم تجربة متكاملة تجمع المساحة العملية وحلول التخزين الذكية والراحة والتقنيات المتصلة.

نيسان قاشقاي سيارات الكروس أوفر الكروس أوفر القيادة الكهربائية تكنولوجيا e POWER سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

مركز ومعمل الدكتور جودة

الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

بالصور

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد