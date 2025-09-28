تشكيل مودرن سبورت لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق فاركو بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد



خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، فريق مودرن سبورت نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.