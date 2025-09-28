قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
رياضة

إعلامي: تعاقد الأهلي مع توماسبرج مخاطرة جديدة من إدارة النادي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي توماس توماسبرج سيكون مخاطرة جديدة عقب تجربة الإسباني خوسيه ريبيرو. 

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التعاقد مع توماس توماسبرج مخاطرة جديدة من إدارة النادي الأهلي، والدوري الدنماركي ليس قوي، والمدرب لم يخرج من الدنمارك.

وأضاف: توماسبرج  مدرب جيد كسيرة ذاتية ولكن على إدارة النادي الأهلي أن تتحمل نتائج هذه المخاطرة الجديدة بالتعاقد مع توماسبرج، والوضع الآن في الأهلي صعب وتحتاج إلى مدرب قوي قادر على لم الشمل في الوقت الحالي.

وتابع: “نحن الآن في منتصف الموسم وأيضا بعد فسخ التعاقد مع مدرب كان مخاطرة مثل ريبيرو، فهناك أسماء مدربين تكون نسبة المخاطرة بهم صغيرة، ولكن أرى أن تعاقد الأهلي مع توماسبرج سيكون مجازفة جديدة من إدارة النادي الأهلي”.

الاهلي الدوري النادي الاهلي

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

جانب من الحملة

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

مسلسل لينك

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

