إعلامي: تعاقد الأهلي مع توماسبرج مخاطرة جديدة من إدارة النادي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي توماس توماسبرج سيكون مخاطرة جديدة عقب تجربة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التعاقد مع توماس توماسبرج مخاطرة جديدة من إدارة النادي الأهلي، والدوري الدنماركي ليس قوي، والمدرب لم يخرج من الدنمارك.

وأضاف: توماسبرج مدرب جيد كسيرة ذاتية ولكن على إدارة النادي الأهلي أن تتحمل نتائج هذه المخاطرة الجديدة بالتعاقد مع توماسبرج، والوضع الآن في الأهلي صعب وتحتاج إلى مدرب قوي قادر على لم الشمل في الوقت الحالي.

وتابع: “نحن الآن في منتصف الموسم وأيضا بعد فسخ التعاقد مع مدرب كان مخاطرة مثل ريبيرو، فهناك أسماء مدربين تكون نسبة المخاطرة بهم صغيرة، ولكن أرى أن تعاقد الأهلي مع توماسبرج سيكون مجازفة جديدة من إدارة النادي الأهلي”.