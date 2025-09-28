أول تعليق من لويس إنريكي على مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في غياب النجوم

قال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن مشاهدة مباراة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وسط غياب العديد من نجوم الفريقين أمر مؤسف.

وأنهى باريس استعداداته لمباراة برشلونة بالفوز على أوكسير 2-0، لكنه قد يخوض المباراة بدون جواو نيفز، وماركينيوس، ودويه، وديمبيلي، في الوقت الذي يغيب فيه عن برشلونة كل من خوان جارسيا، وتير شتيجن، وفيرمين، وجافي، ورافينيا.

وقال إنريكي: "مشاهدة مباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان مع غياب خمسة أو ستة لاعبين مهمين من برشلونة ولاعبين مهمين من باريس، بالنسبة لي، إنه أمر مؤسف، وبالنسبة للمدرب هانسي فليك وبالنسبة لجماهير الفريقين".

وتابع: "غدًا سنبدأ التفكير في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، أحد أفضل فرق العالم، الذي يلعب كرة قدم هجومية للغاية مثلنا، فريق يُفكر في اللعب والدفاع بشراسة، ولكن أيضًا بروح رياضية، لا أعرف كيف أصفها، ولكن بروح رياضية صافية".

وأتم: "إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن ألعب ضد فريق يتقاسم هويتنا، نفس عقليتنا، ويتبع نفس نهجنا".

ويلاقي باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، الأربعاء المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.