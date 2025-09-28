قد تسبب الوفاة.. متحدث الصحة يحذر من الولادة القيصرية ويكشف عن مخاطرها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن معدلات دخول الحضانات بعد الولادة القيصرية، خاصة قبل إكتمال أشهر الحمل تزيد بمعدل 35%، لأنه يتم التدخل الجراحل، ويعرض الطفل للدخول إلى حضانات.

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن الولادة القيصرية لها أضرار عديدة، خاصة أنه ينتج عنها في بعض الأحيان العدوى، وتصل نسبة الإصابة بالعدوى 25%، على العكس من الولادة الطبيعية الأمنة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن معدلات وفيات الأمهات في الولادة القيصرية يمكن أن تصل إلى 25 لكل 100 حالة، إضافة إلى أنه يمكن أن تتعرض الأم للجلطات الدماغية.

وأشا حسام عبد الغفار إلى أن الطفل يمكن أن يتعرض للسمنة والوزن الزائد نتيجة الولادة القيصرية، إضافة إلى الإصابة بحساسية الصدر وإلتهاب الأمعاء