بطولة العالم للأندية لكرة اليد.. الزمالك يتأخر أمام برشلونة 24-12 بالشوط الأول

تأخر فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 24-12 فى الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز الثاني في البطولة بعدما حصل على راحة من المباريات أمس السبت.

وشهدت منافسات اليوم الأول تحقيق القطبين الفوز، حيث فاز الزمالك علي تاوباتي البرازيلي بنتيجة 26-24 ، بينما فاز الأهلي على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14 .

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205 المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي. المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي. المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت.