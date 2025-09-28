قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دروس أكتوبر 73 ما زالت حاضرة.. عاموس جلعاد: قضية أشرف مروان تستوجب تحقيقا جديدا بعد 50 عاما

أشرف مروان
أشرف مروان
فرناس حفظي

قال الكاتب الإسرائيلي عاموس جلعاد في مقال نشر بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،  إن قضية أشرف مروان ما زالت بحاجة إلى تحقيق شامل، رغم مرور أكثر من خمسين عاما على حرب أكتوبر.

 وأوضح أن عالم التجسس لا يعرف التقادم، وأن الخداع يمكن أن يستمر في إلحاق أضرار فادحة بأمن الدولة، كما حدث عشية هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.


وأشار جلعاد إلى أن المقال الذي نشره هذا الأسبوع رونين بيرغمان ويوفال روبوفيتز يطرح احتمالا مثيرا للجدل بأن "الملاك" أشرف مروان، الذي اعتُبر عميلا بارزا لإسرائيل، كان في الواقع رأس حربة حملة التضليل المصرية عشية حرب يوم الغفران.

 وأضاف: "شخصيا كنت مقتنعا بأن مروان نقل تحذيرا في الوقت المناسب، لكن حجم المعطيات الجديدة يستوجب تشكيل لجنة مشتركة من المخابرات والموساد لدراسة القضية بعمق".


ولفت جلعاد إلى أن دروس حرب أكتوبر تظل قائمة حتى اليوم، إذ إن إسرائيل وقعت مجددا في فخ "المفهوم" عندما تجاهلت مؤشرات واضحة سبقت هجوم 7 أكتوبر.

 وشدد على أن الاستخبارات التحذيرية يجب أن تبقى في صدارة العمل الأمني، قائلا: "لا بديل عن الإنذارات النوعية، مع كل الاحترام للأمن السيبراني وقدراته".


وضرب أمثلة من خبرته الاستخباراتية، بينها قضية يهودا جيل عام 1997، الذي قدم معلومات ملفقة عن نية سوريا مهاجمة إسرائيل، وكذلك الهجوم على الطريق الساحلي عام 1978، ليؤكد أن تحليل استعدادات العدو العسكرية ينبغي أن تكون له الأولوية على تقدير النوايا.


وختم جلعاد بالقول إن الدرس الأبرز لكل جندي وضابط ومحلل استخبارات هو العودة إلى الأساسيات، الاعتماد على إنذارات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة لتفادي تكرار إخفاقات الماضي.

عاموس جلعاد قضية أشرف مروان رونين بيرغمان الملاك إسرائيل حرب يوم الغفران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

احتفالية وزارة العدل

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وزارة العدل لإطلاق عدد من المشروعات الرقمية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 37 متهما بالانضمام إلى جماعة "الملثمين"

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

المزيد