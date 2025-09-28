مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن أسماء أعضاء اللجنة العليا للدورة الثالثة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تشكيل اللجنة العليا لدورته الثالثة المقرر إقامتها في الفترة من 10 وحتى ١٤ نوفمبر، حيث تضم اللجنة نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الفن والثقافة.

وتضم اللجنة: د. أيمن الشيوي، الفنان القدير والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير عام المسرح القومي، د. وليد شوشة، عميد المعهد العالي للنقد الفني، والناقد الموسيقي، والمشرف العام على فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، د. أمل جمال سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقًا، وزميل كلية الدفاع الوطني – دفعة 32 – ومستشار الاتحاد العربي للتطوع بمصر، الفنان القدير عبد الله راشد، عضو مؤسس في جمعية المسرحيين وجمعية دبا للثقافة والفنون، وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات العربيةو الدولية، الفنانة القديرة خدوجة صبري، الحاصلة على العديد من الجوائز الدولية في مجال التمثيل، وعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات دولية، الفنانة القديرة عزة لبيب، مدير عام المسرح القومي للأطفال سابقًا، المخرجة وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات، الكاتب الكبير إبراهيم الحسيني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “مسرحنا”، والذي تُرجمت أعماله للغتين الإسبانية والإنجليزية، وشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات دولية عدة.

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس المهرجان أن تشكيل اللجنة العليا يأتي ليعكس حرص المهرجان على المزج بين الخبرات الأكاديمية والإبداعية من مختلف الدول العربية، بما يسهم في دعم الحركة الفنية الموجهة للطفل، وتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة القاهرة الثقافية والفنية.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي رئيسته الشرفية أ.د غادة جبارة ،ويُقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.