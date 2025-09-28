قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

العرض العالمي الأول لمبنى 13 للمخرج مشعل المطيري بمهرجان Halaloween Muslim السينمائي لأفلام الرعب

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
قسم الفن

يشهد فيلم الرعب السعودي مبنى 13 للمخرج مشعل المطيري عرضه العالمي الأول بمهرجان Halaloween Muslim السينمائي لأفلام الرعب حيث يُعرض في المتحف الوطني العربي الأميركي في الولايات المتحدة.

تدور قصة الفيلم حول صفوان شاب في الـ24 من عمره، يعشق أفلام الرعب والمغامرات. يدفعه الفضول لدخول مبنى غامض ومجهول في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يسمى (مبنى 13). ينصحه صديقة المقرب سلطان بعدم الدخول، ولكن ذلك التحذير زاد من رغبة صفوان في دخول المبنى واستكشافه، حيث ينتظره ما لم يتوقعه أبدًا.

يقول المطيري عن رحلة صناعة الفيلم "قبل عام كنت ذاهبًا إلى المبنى الذي كنت أدرس فيه. وفي طريقي، رأيت مبنى قديمًا جدًا ومهجورًا. كان الأمر مخيفًا جدًا وقلت إنه مكان جميل لصنع فيلم رعب. ذهبت إلى صديقي فهد وأخبرته بما رأيت وقلت له أن نذهب معًا لرؤية المكان عن قرب ومن الداخل.

دخلنا المبنى وتفاجأنا بأن المكان كبير جدًا ومخيفًا أيضًا. قلت لفهد أنه يجب أن نصنع فيلمًا هنا لأنني أحب صناعة أفلام الرعب، فوافقني وعدت إلى المنزل وبدأت بكتابة سيناريو مناسب للمكان.
استعنت بكاتب سينمائي لمساعدتي، وحاولت قدر الإمكان أن أكتب قصة قصيرة وسيناريو مختلفا عن الذي نراه، وأعتقد أنني نجحت في ذلك، وتم إنتاج فيلم المبنى 13، من إخراجي وإنتاج فهد، وسنسعى قريبًا إلى إنتاج فيلم رعب روائي طويل".
الفيلم من تأليف يزيد الشريف وإخراج ومونتاج مشعل المطيري، وبطولة عمرو قاري وعبدالله السقاف
وإنتاج فهد العامري، ومدير التصوير عبدالملك القرني. 

مبنى 13 أفلام سعودية أفلام رعب

وزير الدفاع
جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
