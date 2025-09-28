قبل السفر.. محمود العسيلي في أحدث ظهور له

نشر الفنان محمود العسيلي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قبل سفره، وعلق عليها قائلاً: "عندما يكون لديك رحلة طيران في العاشرة صباحا، وأنت معتاد على النوم في الثامنة صباحًا".

وكان الفنان محمود العسيلي أول من أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة المطرب الشاب عمرو ستين.

وكتب العسيلي منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “توفي إلى رحمه الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله إنَّا لله و إنّا إليه راجعون”.