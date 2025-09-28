غياب المايسترو تامر غنيم لظروف صحية عن مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية عن غياب المايسترو تامر غنيم عن مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية لظروف صحية، مشيداً بمجهوداته في التحضير لهذه الدورة.

تعقد وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء اليوم، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى25 اكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم.



وكشف جدول المهرجان عن وجود الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل افتتاح الدورة 33، كما يضم الجدول كل من الفنان صابر الرباعي، وائل جسار وهاني شاكر وعلي الحجار وغيرهم.



تأتى الدورة فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو احمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.

يشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية وممثلو مختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.