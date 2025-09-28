" مزيكا ".. أول مسلسل أنيميشن من نوعه بالعالم العربي

أعلنت الشاعرة منة القيعي عن الإعداد لإنتاج أول مسلسل أنيميشن موسيقي عربي للأطفال ويحمل اسم "مزيكا"، وسيكون من تأليفها بالكامل.

وذكرت منة القيعي، في بيان اليوم "الأحد"، أنها خطوة إبداعية جديدة في مجال المحتوى الترفيهي للأطفال بمسلسل هو الأول من نوعه في العالم العربي ومستوحى من أحداث حقيقية.

ومن المقرر الإعلان قريبا عن نجوم المسلسل، الذي سيأتي في 15 حلقة بإخراج عمرو شعلان، حيث شارك عمرو سابقاً في العديد من الأعمال الفنية مع شركة ديزني العالمية.

ومن المتوقع أن يتم عرض أول موسم من مسلسل "مزيكا" في رمضان عام 2026.