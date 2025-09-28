قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تخلى عنى وقت المرض.. إنجى عبدالله تروى معاناتها بعد الطلاق

تخلى عنى وقت المرض.. إنجى عبدالله تروى معاناتها بعد الطلاق
تخلى عنى وقت المرض.. إنجى عبدالله تروى معاناتها بعد الطلاق
علا محمد

كشفت الفنانة إنجي عبدالله، ملكة جمال مصر السابقة، عن تفاصيل صعبة مرت بها بعد انفصالها عن زوجها في عام 2018، مشيراً أنه لم يساندها في أصعب مراحل حياتها خلال رحلة علاجها من الورم الحميد في المخ.

وقالت إنجي، في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب الطلاق، وبدأت أولى مراحل علاجها في عام 2019 برفقة أسرتها فقط، مشيرة إلى أن طليقها لم يكن موجودًا في هذه المرحلة، ولم يبدِ أي استعداد لمساعدتها، بل تزوج من أخرى قبل مرور عام كامل على الانفصال.

وأضافت إنجي: "هو عمل فرح كبير، وأنا كنت وقتها في منتصف جلسات العلاج، وعرفت عن الفرح من صور اتنشرت عند أصدقاء مشتركين، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي".


وأكدت أنها وقعت على أوراق التنازل عن كافة حقوقها المالية بعد الطلاق، ولم تتلق أي دعم مادي خلال فترة مرضها، مضيفة أنها عادت إلى مصر نهاية عام 2019 مع والدتها.


وكانت قد كشفت الفنانة إنجي عبدالله مؤخرا  عن تفاصيل صادمة ومؤلمة من معركتها الطويلة مع ورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أن حالتها الصحية تزداد سوءًا، وأن الأطباء باتوا عاجزين عن تقديم علاج فعال لها، ما دفعها للجوء إلى الدعاء والتمسك بالأمل في عناية الله فقط.

شاركت إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة، في منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضحت إنجي أنها تخضع حاليًا لمحاولة علاجية ثانية منذ ستة أشهر، بعدما عادت أعراض الورم الذي أصيبت به للمرة الأولى عام 2019، بشكل أكثر شراسة وقسوة.

الفنانة إنجي عبدالله إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة الفنانة إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة طلاق إنجي عبدالله

