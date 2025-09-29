متحف تل بسطا ينظم محاضرتين عن الحفائر الآثرية وتاريخ مصر

نظم متحف تل بسطا محاضرات علمية ، بعنوان الحفائر رحلة بحث واكتشاف الماضي ،و مصر في العصرين اليوناني والروماني ،وذلك ضمن دورها الثقافي لنشر الوعي الآثري.

أوضحت إدارة متحف تل بسطا ، أن المحاضرة الأولي تحدثت عن انواع الحفائر، بالإضافة إلى الحفائر المنتظمة، وحفائر الإنقاذ، والآثار الغارقة ،وتناولت نشأة علم الحفائر، والأسباب التي أدت إلى تدمير الآثار وزوال الحضارات.

أشارت إدارة المتحف ، إلى شرح تعريف علم الحفائر والهدف منه، واختيار موقع الحفائر، وتكوين بعثة الحفائر، والأدوات، والعلوم المساعدة في مجال الحفائر..

أفادت أنه المحاضرة الثانية بعنوان "مصر في العصرين اليوناني والروماني"،وبدأت بالحديث عن الفترة البطلمية التي مرت على مصر، ومؤسس أسرة البطالمة، إلى جانب التحدث عن كيفية دخول الرومان إلى مصر وتحويلها إلى ولاية رومانية تابعة إلى الإمبراطورية الرومانية.

تضمنت المحاضرة الحديث عن الطبقات الاجتماعية في العصرين اليوناني والرووماني، ونظم الحكم في العصرين، وتم استعراض الحياة الاقتصادية، واستطرد الحديث عن الصناعة والتجارة في مصر آنذاك.

يذكر أن مدينة تل بسطة فهي تقع علي بعد حوالي ٨٠ كم شمال شرق القاهرة، و٣ كم جنوب شرق مدينة الزقازيق.

وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم " بر باستت " او " بوباستيس " وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة لمدينة تل بسطة تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ١٨٨٦-١٨٨٩ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول "من الأسرة السادسة ، وما يسمي قصر " أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.