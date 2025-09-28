تعرف على أحدث أغاني باسكال مشعلاني بعد غياب

تحدثت المطربة باسكال مشعلاني عن نجاح أغنيتها الأخيرة «اتهرينا»، مشيرة إلى أنها عند سماعها لأول مرة شعرت بأنها تعكس إحساس الناس بالزحمة والتحديات اليومية والحروب التي تحدث في البلدان بشكل، معتبرة أن كلماتها قريبة من الواقع.



وأضافت باسكال مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 ، أن الأغنية من ألحان محمد شحاتة وكلمات رمضان محمد، ووصفتها بأنها لذيذة وخفيفة وجديدة على مسيرتها الفنية.

وقالت باسكال، إن لديها أغنية لبنانية ستطرح قريبًا وستصورها الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أغنية أخرى من المقرر إصدارها بعد شهر، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال مميزة ومختلفة للجمهور.

أكدت الفنانة باسكال مشعلاني أن الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى.

وأكدت باسكال أن الجمهور المصري يقدر الفنان الطبيعي والعفوي والقريب منه.

وأكدت باسكال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن الجمهور المصري يقدر الفنان الطبيعي والعفوي والقريب منه، مردفة أن مصر هي سبب شهرتها في بداية حياتها الفنية كونها تركت لبنان بسبب الحروب وجاءت لمصر.

وأضافت باسكال مشعلاني، أن كل زيارة لها لمصر تشعر فيها بمحبة متبادلة من الجمهور، ما يمنحها طاقة إضافية ويحفزها على تقديم أفضل أعمالها الفنية.



وأشارت باسكال مشعلاني أن والدتها كانت رافضة دخولها مجال الغناء لمدة 3 ولكنها ضغطت عليها فوافقت بعد سنوات طويلة مبررة أن مجال الغناء به خطورة للغاية عليها ووقتها كانت طفلة صغيرة.