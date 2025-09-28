وزير الري: إثيوبيا لم تراع احتياجات مصر والسودان وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن القوانين الدولية تعطي مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات معينة وأن المياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء خصمت من رصيد للسودان ومصر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من القدرة على مواجهة الصدمات وأن إثيوبيا لم تراع احتياجات دول المصب وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.

وأوضح الوزير أن الإجراءات الإثيوبية أضرت بالمياه الواصلة لمصر ..والدولة تدخلت لمنع الضرر على للمواطن وأن التاريخ سيخلد دور مهندسي الري في إدارة السد العالي وتجنيب المصريين أضرار سد النهضة.



وشدد في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها " الصورة " المذاع على شاشة "النهار":"أن مصر لازالت تطالب بإتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد طويل الامد قائلاً : " مازلنا نطالب باتفاقٍ قانوني ملزم للتشغيل طويل الأمد لسد النهضة، لافتاً إلى أن إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة وأن سد النهضة وطريقة تعامل إثيوبيا تمثل تحدي للأمن المائي المصري.



واوضح الوزير أن ملف المياه هو الأهم لدى الدولة المصرية وهناك سيناريوهات للتعامل مع كافة التطورات مشدداً أن مصر لن نوقع على أي اتفاقٍ لا يمنح مصر متطلباتها.



وقال وزير الري إن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي طوال سنوات الملء خصمت من رصيد مصر والسودان ، موضحا أن تلك المياه التي تم تخزينها كانت ستسير نحو مصر والسودان لولا وجود السد .



كاشفاً إن الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من القدرة على مواجهة الصدمات ، موضحا أن "التصريف اليومي لاحتياجات المصريين من السد يتم عبر عملية حسابية دقيقة لا تقبل الخطأ" .



وأشار الوزير إلى أن " إثيوبيا لم تراع احتياجات دول المصب وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق ، مؤكدا أن أن الإجراءات الإثيوبية أضرت بالمياه الواصلة لمصر ، وأنه لولا تدخل الدولة المصرية لوصل هذا الضرر إلى المواطن المصري ".



وحول أهمية التوصل لاتفاق رغم إنتهاء ‘ثيوبيا من عملية الملء ، والإعلان الرسمي عن افتتاح السد ، قال سويلم ، إن " إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة".