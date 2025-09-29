بطل 7 راكب.. تجربتي مع الإدمان لم تكن نتيجة تقصير من الوالدين

قال الفنان عبدالرحمن سامي، أحد أبطال مسرحية "7 راكب"، إن تجربته مع الإدمان لم تكن نتيجة تقصير من الوالدين، مشيرًا إلى أن أهله كانوا دائمًا يرفضون سلوك الإدمان وساندوه شخصيًا في رحلة التعافي.

وأضاف الفنان عبدالرحمن سامي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن برامج صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لعبت دورًا كبيرًا في مساعدته على مواجهة المرض والعودة إلى حياته الطبيعية، مؤكدًا أن الإدمان خسر له الكثير من الوقت الذي لا يُعوّض، لكنه اكتسب خبرة وفرصة لمساعدة الآخرين ونقل رسالته.

أداة للعلاج بالفن

وأشار الفنان عبدالرحمن سامي، إلى أن الوقوف على خشبة المسرح ومن خلال مشروع «7 راكب» يمثل له فرصة ذهبية للتوعية بمخاطر الإدمان، مؤكدًا أن المسرح يستخدم كأداة للعلاج بالفن ودمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، مع تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية المهمة.