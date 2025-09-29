قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موقف مخز ولا تعبر عن الشعب السوري.. محمود مسلم يعلق على التظاهرات التي تمت ضد مصر

محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ
محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ
محمود محسن

أكد محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان قد تكون وراء التظاهرات التي تم إقامتها في دمشق مثلما تحرك احتجاجات مماثلة في دول مختلفة، متسائلًا: “هل لدى هؤلاء حول سياسي بأن يتركوا الجولان المحتلة ويهاجموا مصر أم أن لهم أغراضًا أخرى؟”.

وقال محمود مسلم، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن"، ان التظاهرات التي نُظمت أمام المسجد الأموي في دمشق ضد مصر، واصفًا إياها بـ"الموقف المخزي"، مؤكدًا أنها لا تعبر عن الشعب السوري الذي تربطه علاقات تاريخية وطيدة بالمصريين.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن  مصر لم تمنّ يومًا على السوريين ولم تبتزهم، بل استقبلت الملايين منهم، مشيرًا إلى أن ما يجمع الشعبين من علاقات إنسانية ونَسَب ومصاهرة أعمق من أي محاولات لتشويهها.
 

محمود مسلم مجلس الشيوخ جماعة الإخوان الجولان الشعب السوري

