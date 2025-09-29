موقف مخز ولا تعبر عن الشعب السوري.. محمود مسلم يعلق على التظاهرات التي تمت ضد مصر

أكد محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان قد تكون وراء التظاهرات التي تم إقامتها في دمشق مثلما تحرك احتجاجات مماثلة في دول مختلفة، متسائلًا: “هل لدى هؤلاء حول سياسي بأن يتركوا الجولان المحتلة ويهاجموا مصر أم أن لهم أغراضًا أخرى؟”.

وقال محمود مسلم، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن"، ان التظاهرات التي نُظمت أمام المسجد الأموي في دمشق ضد مصر، واصفًا إياها بـ"الموقف المخزي"، مؤكدًا أنها لا تعبر عن الشعب السوري الذي تربطه علاقات تاريخية وطيدة بالمصريين.

وتابع الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر لم تمنّ يومًا على السوريين ولم تبتزهم، بل استقبلت الملايين منهم، مشيرًا إلى أن ما يجمع الشعبين من علاقات إنسانية ونَسَب ومصاهرة أعمق من أي محاولات لتشويهها.

