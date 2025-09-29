قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم سعودي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا عن تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب ونظيره منتخب نيوزيلندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في تشيلي.

خالد الطريس يقود اللقاء
 

يقود المواجهة الحكم السعودي خالد الطريس كحكم ساحة، ويعاونه في إدارة المباراة كل من:


 

  • محمد العبري: مساعد أول
  • عبدالرحيم الشمري: مساعد ثانٍ
  • نازمي ناسارودين: حكم رابع
  • وهليل زيرول: حكم احتياطي

موعد المباراة وملعب اللقاء
 

تُقام المباراة غدًا الثلاثاء 30 سبتمبر على أرضية استاد خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة التشيلية سانتياجو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أهمية المواجهة للمنتخب المصري

يخوض منتخب مصر للشباب اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في مباراته الافتتاحية. وتُعد مواجهة نيوزيلندا محطة مهمة لتصحيح المسار واستعادة الثقة.
 

تحضيرات مكثفة قبل اللقاء

أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر استعداداته للمباراة من خلال تدريبات فنية وبدنية مكثفة، ركز خلالها المدرب على معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين الفاعلية الهجومية، مع تحفيز اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص وتجنب الوقوع تحت الضغط المبكر.

منتخب الشباب اخبار الرياضة كأس العالم للشباب اخبار منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

آبل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد