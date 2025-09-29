طاقم تحكيم سعودي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا عن تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب ونظيره منتخب نيوزيلندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في تشيلي.

خالد الطريس يقود اللقاء



يقود المواجهة الحكم السعودي خالد الطريس كحكم ساحة، ويعاونه في إدارة المباراة كل من:





محمد العبري: مساعد أول

عبدالرحيم الشمري: مساعد ثانٍ

نازمي ناسارودين: حكم رابع

وهليل زيرول: حكم احتياطي

موعد المباراة وملعب اللقاء



تُقام المباراة غدًا الثلاثاء 30 سبتمبر على أرضية استاد خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة التشيلية سانتياجو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أهمية المواجهة للمنتخب المصري

يخوض منتخب مصر للشباب اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في مباراته الافتتاحية. وتُعد مواجهة نيوزيلندا محطة مهمة لتصحيح المسار واستعادة الثقة.



تحضيرات مكثفة قبل اللقاء

أنهى الجهاز الفني لمنتخب مصر استعداداته للمباراة من خلال تدريبات فنية وبدنية مكثفة، ركز خلالها المدرب على معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين الفاعلية الهجومية، مع تحفيز اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص وتجنب الوقوع تحت الضغط المبكر.