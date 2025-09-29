جائزة للرواد.. جامعة بنها تنظم احتفالية يوم التميز العلمي الـ 11

تنظم جامعة بنها اليوم احتفالية يوم التميز العلمي الحادي عشر بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث انه في إطار سياسة الجامعة لدعم وتحفيز المتميزين ينظم قطاع الدراسات العليا يوم التميز العلمي بدورته الحادية عشر، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

جدير بالذكر أنه سيتم تكريم الفئات التالية: جائزة الدولة للرواد- جائزة الدولة للهيئات والأفراد وجوائزالجامعة التقديرية و التشجيعية و جوائز الجامعة (افضل رسالة ماجستير وو دكتوراه) و أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2024 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد والمتميزين في النشر العلمي الدولي (بحثين أو اكثر Q1) و جميع المتميزين في النشر العلمي الدولي بكليات الجامعة (Q1-Q2-Q3-Q4) والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه (أكاديمي) واوائل الطلاب على مستوى كليات جامعة بنها 2024-2025.