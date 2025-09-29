قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

السفيرة إيمان محرم
السفيرة إيمان محرم
معتز الخصوصي

تحقق النيابة العامة مع عمال حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا، بعد قيامهم بقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عن طريق وضع السم له في طعام.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على ٣ عمال انشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم بأكتوبر، حيث قاموا بتسميم كلب الحراسة لتسهيل عملية الدخول للفيلا.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تجول المتهمين حول الفيلا ووضعهم طعام مسمم لكلب الحراسة لتسهيل عملية الدخول للفيلا، كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين بعد تحديد هويتهم.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة ٣ أشخاص سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر مقدم البلاغ أن الفيلا ملك السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن ٣ عمال تم تحديد هويتهم وراء تسميم كلب الحراسة الخاص بالفيلا، لمحاولة سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكشف التحقيقات الأولية أن محضرا ورد لقسم شرطة أول أكتوبر من نجل إيمان محرم، يفيد بأنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به والمرخص، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

وطالب مقدم البلاغ بضرورة القبض على المتهمين بمحاولة السرقة، وكذا بتهمة قتل كلبه المرخص، الذي قضى صحبته 6 سنوات من الحراسة، وقتل غدرًا من قبل العمال بنوع خاص من السم الذي يقتل على الفور.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

النيابة العامة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم كلب الحراسة السم كاميرات المراقبة

