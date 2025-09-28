مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا

نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في مقتل عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مداهمة أمنية في دائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت عن نشاط إجرامي واسع لتشكيل يضم 6 عناصر جنائية خطرة، سبق اتهامهم في 126 قضية متنوعة، من بينها جنايات سرقة بالإكراه، قتل، شروع في قتل، اتجار بالمواد المخدرة، إطلاق أعيرة نارية، حيازة أسلحة نارية، مقاومة سلطات، حريق عمد، وخطف. كما تبين أن بعضهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وتخصص التشكيل في تنفيذ جرائم السرقة بالإكراه من خلال أسلوب احتيالي متطور عبر الإنترنت، حيث أنشأوا عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات ومعدات حفر وسلع غذائية بأسعار مغرية، بهدف استدراج الضحايا والتعدي عليهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح. كما تورطوا في ارتكاب وقائع قتل وشروع في قتل بحق عدد من الضحايا خلال تنفيذ تلك الجرائم.