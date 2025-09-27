سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

تحقق النيابة العامة في محاولة عمال سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا، بعد قيامهم بقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عن طريق وضع السم له في طعام.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تجول المتهمين حول الفيلا ووضعهم طعام مسمم لكلب الحراسة لتسهيل عملية الدخول للفيلا، كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين بعد تحديد هويتهم.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة ٣ أشخاص سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر مقدم البلاغ أن الفيلا ملك السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا. وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن ٣ عمال تم تحديد هويتهم وراء تسميم كلب الحراسة الخاص بالفيلا، لمحاولة سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكشف التحقيقات الأولية أن محضرا ورد لقسم شرطة أول أكتوبر من نجل إيمان محرم، يفيد بأنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به والمرخص، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

وطالب مقدم البلاغ بضرورة القبض على المتهمين بمحاولة السرقة، وكذا بتهمة قتل كلبه المرخص، الذي قضى صحبته 6 سنوات من الحراسة، وقتل غدرًا من قبل العمال بنوع خاص من السم الذي يقتل على الفور.