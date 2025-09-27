قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
حوادث

سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

السفيرة إيمان محرم
السفيرة إيمان محرم
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة في محاولة عمال سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا، بعد قيامهم بقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عن طريق وضع السم له في طعام.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تجول المتهمين حول الفيلا ووضعهم طعام مسمم لكلب الحراسة لتسهيل عملية الدخول للفيلا، كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين بعد تحديد هويتهم.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة ٣ أشخاص سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر مقدم البلاغ أن الفيلا ملك السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا. وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن ٣ عمال تم تحديد هويتهم وراء تسميم كلب الحراسة الخاص بالفيلا، لمحاولة سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكشف التحقيقات الأولية أن محضرا ورد لقسم شرطة أول أكتوبر من نجل إيمان محرم، يفيد بأنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به والمرخص، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

وطالب مقدم البلاغ بضرورة القبض على المتهمين بمحاولة السرقة، وكذا بتهمة قتل كلبه المرخص، الذي قضى صحبته 6 سنوات من الحراسة، وقتل غدرًا من قبل العمال بنوع خاص من السم الذي يقتل على الفور.

سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم سرقة النيابة العامة مدينة فرانكفورت الألمانية كلب الحراسة وضع السم

