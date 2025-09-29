النواب يعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس.. الأربعاء

نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس ١ و٢ من أكتوبر ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، و الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.

حيث وجه مجلس النواب الدعوة لرئيس الجمهورية لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية، الموافق ١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.



نشر القرار في الجريدة الرسمية.