قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام الدراسة بأبو النمرس ويشدد على مراجعة كفاءة طفايات الحريق

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.


وشملت الجولة تفقد مدارس المنوات الثانوية بنين، والمنوات الثانوية بنات، وأسامة بن زيد الابتدائية (بنين وبنات)، والمنوات الإعدادية (بنين وبنات).


وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب، ومستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول كما تفاعل مع الطلاب داخل الحصص الدراسية، وناقش طلاب المرحلة الثانوية حول آرائهم في نظام البكالوريا الجديد.


ووجّه المحافظ بمتابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع أي إشغالات بمحيطها مع العمل على تذليل العقبات كافة لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب.


كما تابع المحافظ حالة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب موجهاً بضرورة التأكد من سلامتها واستمرار توزيعها بشكل منتظم حفاظًا على صحة التلاميذ.


وشدد المحافظ على مراجعة وسائل الحماية المدنية داخل المدارس والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها، مع وجود مشرف في كل دور بالإضافة إلى مشرف عام يتابع انتظام تواجد المشرفين في أماكنهم.


وأكد على أهمية تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وفترات الاستراحة بما يضمن سلامتهم ويمنع أي حالات تدافع.


وفي إطار متابعته الميدانية حرص المحافظ على التواصل مع أولياء الأمور والمواطنين خارج المدارس والاستماع إلى ملاحظاتهم خاصة ما يتعلق بالمسافة بين المدارس ومحل إقامتهم . 


وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة سير العملية التعليمية والعمل على تحسين البيئة المدرسية بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

رافق المحافظ في جولته كل من سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، و وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وزينهم رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

محطات وقود

ارتفاع جديد لأسعار الوقود في إسرائيل وتوقعات بموجة تضخم قادمة

غزة

"أوتشا": وقف إطلاق النار في غزة أولوية لضمان استمرار العمل الإنساني

بيسكوف

الكرملين يدعو لإدراج ترسانات بريطانيا وفرنسا بمحادثات نزع السلاح النووي

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد