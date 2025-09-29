قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتنفيذ قرار تعيينهم.. المؤقتون بالصحف القومية يقدمون مذكرتين للوزراء والوطنية للصحافة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قدم الصحفيون المؤقتين بالصحف القومية أمس مذكرتين إلى مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، تضمنت مقترحاتهم لتطوير المحتوى الصحفي استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم الذي أصدره المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مطلع سبتمبر من العام الماضي.

وأوضح المؤقتون أنه لم تُعلن نتائج المقابلات التي تم إجرائها بالهيئة أمام لجنة مُشَكَّلة من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء التحرير ومسؤولين بالهيئة، بناءً على هذا القرار، ولم تُتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ قرار التعيين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مُشيرين إلى أنهم يعملون في مؤسساتهم الصحفية منذ سنوات طويلة، تصل لأكثر من 15 سنة لدى البعض، دون أي حقوق مهنية أو مادية.

وأكدوا أنهم يعملون في مؤسساتهم بكل طاقتهم، ويُبدعون من أجل خدمة الصحافة الوطنية، التي تُبرز إنجازات الحكومة، وما تقدمه للمواطن، وتعمل على تنوير حقيقي للمجتمع، مُعربين عن استيائهم من تقاضيهم رواتب هزيلة لا تكفي الحد الأدنى من احتياجاتهم، وآخرون منهم لا تغطي مجرد تكلفة انتقالاتهم لأماكن العمل.

ووصفوا حالتهم النفسية بالسيئة جراء الظروف الاقتصادية الصعبة وتكلفة المعيشة الحالية، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم أرباب أسر ولا يستطيعون الصمود أمام تلك الظروف مع عدم استقرارهم مهنيًا وماديًا وعدم حصولهم على حقهم القانوني والدستوري والإنساني في التعيين.

والتمسوا من مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ خطوات فورية وعاجلة، لتنفيذ قرار تعيينهم في الصحف القومية مؤكدين أن هذه المؤسسات تعاني من عجز شديد في عدد العاملين بها، وهم من يسدون هذا العجز بكل قوة وأمانة وإخلاص.

وذكروا أنهم شاركوا بمقترحاتهم في تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أنهم عصب العمل الصحفي اليومي بمؤسساتهم الصحفية، وأنهم من يديرون دولاب العمل بشكل أساسي، وبينهم الكثير من أصحاب الخبرات المهنية والأكاديمية، وذلك على الرغم من عدم استطلاع رأيهم في طرح مقترحات لتطوير العمل الصحفي.

المؤقتون المؤقتون بالصحف القومية الوزراء الوطنية للصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

طلاب الجامعات

أبرزها الفصل النهائي من الجامعة.. 13 عقوبة تأديبية للطلاب المخالفين بالقانون

النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

إعلام النواب: استغلال المسجد الأموي للإساءة لمصر تصرّف مدان لا يمثل الشعوب

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

المصريين: شراكة الدولة مع الإمارات نموذج للتضامن والعمل العربي

بالصور

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد