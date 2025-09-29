قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للعام الثاني على التوالي .. السعودية تستضيف السوبر الإسباني

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مقر بطولة السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق أبرزهم برشلونة وريال مدريد.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "ستستضيف مدينة جدة السعودية، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كأس السوبر الإسباني مرة أخرى في عام 2026".


وتابع: "للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة، ستستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي تضم ملعب الإنماء، المعروف شعبيًا باسم "الجوهرة المشعة"، مباريات البطولة الثلاث بين الأربعاء 7 يناير والأحد 11 يناير من العام المقبل".


وأضاف: "سيتنافس برشلونة وأتلتيك بلباو من جهة، وأتلتيك بلباو وريال مدريد من جهة أخرى في نصف النهائي، سعيًا للحصول على البطاقتين اللتين تؤهلانهما للعب في نهائي أول بطولة كبرى هذا العام في كرة القدم العالمية".


وواصل: "سيتم تحديد ترتيب مباريات نصف النهائي عن طريق القرعة، وستنطلق مباريات البطولة الثلاث في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت إسبانيا".


واختتم: "شهد ملعب جدة حضور أكثر من 60 ألف متفرج في يناير الماضي لحضور نهائي كأس السوبر، الذي تابعه مئات الملايين من المشجعين من منازلهم، وهو ما سلط الضوء على الأهمية العالمية للمسابقة التي تهدف إلى تجاوز نفسها في نسخة جديدة ومثيرة، حيث جاء ترتيب المباريات على النحو التالي: نصف النهائي 1 – ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الأربعاء 7 يناير 2026، نصف النهائي 2 – ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الخميس 8 يناير 2026، النهائي على ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الأحد 11 يناير 2026".

الاتحاد الإسباني برشلونة برشلونة وريال مدريد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

ترشيحاتنا

صاروخ

"الحوثي" تستخدم أسلحة جديدة ردًا على الغارات الإسرائيلية في صنعاء.. تفاصيل

الاردن

مسئول أردني سابق: قرار حظر الإخوان في المملكة جاء بإرادة ملكية حازمة

صورة أرشيفية

«الإغاثة الطبية» بعزة: المستشفيات تعاني من ازدحام شديد مع نقص كبير في الأدوية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد