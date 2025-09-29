للعام الثاني على التوالي .. السعودية تستضيف السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مقر بطولة السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "ستستضيف مدينة جدة السعودية، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كأس السوبر الإسباني مرة أخرى في عام 2026".



وتابع: "للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة، ستستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي تضم ملعب الإنماء، المعروف شعبيًا باسم "الجوهرة المشعة"، مباريات البطولة الثلاث بين الأربعاء 7 يناير والأحد 11 يناير من العام المقبل".



وأضاف: "سيتنافس برشلونة وأتلتيك بلباو من جهة، وأتلتيك بلباو وريال مدريد من جهة أخرى في نصف النهائي، سعيًا للحصول على البطاقتين اللتين تؤهلانهما للعب في نهائي أول بطولة كبرى هذا العام في كرة القدم العالمية".



وواصل: "سيتم تحديد ترتيب مباريات نصف النهائي عن طريق القرعة، وستنطلق مباريات البطولة الثلاث في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت إسبانيا".



واختتم: "شهد ملعب جدة حضور أكثر من 60 ألف متفرج في يناير الماضي لحضور نهائي كأس السوبر، الذي تابعه مئات الملايين من المشجعين من منازلهم، وهو ما سلط الضوء على الأهمية العالمية للمسابقة التي تهدف إلى تجاوز نفسها في نسخة جديدة ومثيرة، حيث جاء ترتيب المباريات على النحو التالي: نصف النهائي 1 – ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الأربعاء 7 يناير 2026، نصف النهائي 2 – ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الخميس 8 يناير 2026، النهائي على ملعب الجوهرة المشعة – 8 مساءً – الأحد 11 يناير 2026".