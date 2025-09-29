عواد خارج قائمة الزمالك في القمة.. ومهدي سليمان بديلًا أمام الأهلي

قال مصدر بنادي الزمالك إن الجهاز الفني استبعد محمد عواد حارس مرمى الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن استبعاد عواد من القائمة لأسباب فنية، على أن يتواجد مهدي سليمان على مقاعد البدلاء في ظل مشاركة محمد صبحي بصورة أساسية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من، الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم ساحة، ويعاونه كل من، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو مساعدين، و أليخاندرو رويز حكم رابع، وخوسيه لويس مونويرا حكم تقنية الفيديو، و ماريو ميليرو لوبيز حكم تقنية فيديو مساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة.