تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 24 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.

جاء بأمر الإحالة عام 2013، أسست المتهمة الأولى أم يحي خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.