تأجيل محاكمة 24 متهما في لجان العمليات العدائية لمرافعة النيابة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 24 متهما بلجان العمليات العدائية في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر ثالث، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تولوا مناصب قيادية في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، واستخدمت الجماعة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وفقًا لما جاء في التحقيقات.