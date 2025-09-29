قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
حوادث

تأجيل محاكمة 80 متهمًا بخلية "الأسر التربوية" الإخوانية

أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الدرجة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 80 متهمًا بخلية “الأسر التربوية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إلى جلسة 23 نوفمبر القادم لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، لتعطيل النظام العام وتعريض سلامة المجتمع، ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الدولة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين تولّوا أدوارًا إدارية داخل هيكل جماعة الإخوان، متخذين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم الإجرامية كما ورد في التحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، طبقًا لما ورد في التحقيقات. كما اتهمتهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ حيث جمعوا ووفّروا ونقلوا ودعموا الجماعة بالأموال مع علمهم بأنها ستُستخدم في تنفيذ جرائم إرهابية، وقدموا هذه الأموال لأعضائها حسبما ورد في التحقيقات.

محاكم بدر محاكمة 80 متهمًا الأسر التربوية الإخوان الإرهابية

