القبض على نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تأسيس شركات سنيمائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر والإستيلاء على مبلغ مالى منه تحت زعم إمتلاكه نفوذاً مزعوماً وقدرته على تأسيس شركات سينمائية بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإدعائه بإمتلاكه نفوذاً وقدرته على تأسيس شركات وتمكنه بموجب ذلك من التحصل على مبالغ مالية منه إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية التى تحصل عليها .

بإجراء التحريات تم ضبط المذكور (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





