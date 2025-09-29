وزير الري: إفريقيا تواجه تأثيرات تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الدورة العادية الـ14 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والمنعقدة اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 بالعاصمة السنغالية داكار.

وصرح الدكتور سويلم، بأن مشاركة مصر في هذه الفعالية تأتي في ظل حرصها على مواصلة مسيرة نجاحات (الأمكاو) السابقة والتي تحققت خلال فترة الرئاسة المصرية للإمكاو (2023-2025)، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه في أفريقيا.

وأضاف أن هذه الدورة تنعقد في الوقت الذي تواجه فيه قارتنا الإفريقية تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.

وأشار إلى ما بذلته مصر من مجهودات خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه على المستوى العالمي، فضلًا عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية.

وأضاف أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الإفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.

وقد سبق فعاليات الجمعية العامة، عقد اجتماع تشاوري بين الدكتور هاني سويلم، والدكتور تيجان جاي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال (الدولة المضيفة للاجتماع)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات دعم أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة.