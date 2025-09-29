قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: إفريقيا تواجه تأثيرات تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى

لقاء اليوم
لقاء اليوم
أمل مجدى

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الدورة العادية الـ14 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والمنعقدة اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 بالعاصمة السنغالية داكار.

وصرح الدكتور سويلم، بأن مشاركة مصر في هذه الفعالية تأتي في ظل حرصها على مواصلة مسيرة نجاحات (الأمكاو) السابقة والتي تحققت خلال فترة الرئاسة المصرية للإمكاو (2023-2025)، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه في أفريقيا.

وأضاف أن هذه الدورة تنعقد في الوقت الذي تواجه فيه قارتنا الإفريقية تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.

وأشار إلى ما بذلته مصر من مجهودات خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه على المستوى العالمي، فضلًا عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية.

وأضاف أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الإفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.

وقد سبق فعاليات الجمعية العامة، عقد اجتماع تشاوري بين الدكتور هاني سويلم، والدكتور تيجان جاي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال (الدولة المضيفة للاجتماع)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات دعم أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة.

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مجلس وزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها .. وسيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد