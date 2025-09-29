الخطوط الجوية التركية تعزّز أسطولها بطائرات جديدة من بوينغ

تتصدر الخطوط الجوية التركية شركات الطيران العالمية من حيث عدد الوجهات الدولية، كما تتخذ خطوة متقدمة أخرى انسجاماً مع خططها للنمو الاستراتيجي.

ضمن خططها التوسعية، وقّعت الناقلة الوطنية اتفاقاً مع بوينغ لاقتناء 75 طائرة من طرازي 787-9 و787-10، على أن يتم تسليمهم تدريجياً بين 2029 و2034، وتشمل 50 طلبية مؤكدة و25 طائرة اختيارية ضمن هذه الصفقة.

فيما يتعلق بتوريد المحركات لا تزال الخطوط الجوية التركية في مفاوضات مع شركتي رولز رويس وجي إي إيروسبيس. بينما استكملت مفاوضاتها مع بوينغ لشراء 150 طائرة من طراز 737-8/10 MAX منها 100 مؤكدة و50 اختيارية، على أن يتم تفعيل الصفقة بعد نجاح المباحثات الجارية مع CFM International.

تشكل هذه الاتفاقية مؤشرا قويا على الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، وعلى التعاون الممتد منذ سنوات بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ. مما يعكس التزام الناقلة بتعزيز موقعها الريادي في القطاع ويجسد كفاءتها التشغيلية.

ضمن إطار "رؤية 2033" الذي يواكب احتفال الخطوط الجوية التركية بمرور مئة عام على تأسيسها، تسعى الشركة إلى توسيع أسطولها ليضم أكثر من 800 طائرة، مع رفع نسبة الطائرات من الجيل الجديد إلى 90% بحلول عام 2033، والوصول إلى 100% بحلول عام 2035. ومن شأن ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6%.

وفي هذا السياق علق رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية ولجنة التنفيذ، البروفيسور أحمد بولات، قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية التاريخية أكثر من مجرد توسيع للأسطول. فهي انعكاس لريادتنا في صناعة الطيران، وحرصنا على الابتكار والتميز التشغيلي. إن إضافة هذه الطائرات المتقدمة من بوينغ إلى أسطولنا لن تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل ستصبح أيضا عنصراً محورياً يدعم رؤية الخطوط الجوية التركية لعام 2033 التي تهدف إلى توسيع أسطولنا ليصل إلى 800 طائرة."

ومن خلال هذا الاتفاق، ومع تعزيز تعاوننا الوثيق مع أبرز شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم، سنواصل دعم تطوير منظومة الطيران في تركيا، من خلال توفير قدر أكبر من الربط الجوي وإتاحة المزيد من الوجهات الطويلة المدى التي ستساهم في جذب عدد أكبر من الزوار لاكتشاف التراث الثقافي الفريد والطبيعة الخلابة في بلادنا، مما يعزز بشكل أكبر قطاع السياحة في تركيا. ستستمر الخطوط الجوية التركية في تقديم خدماتها المتميزة وشبكة رحلاتها الفريدة، رافعةً بذلك سقف المعايير العالمية للكفاءة والمسؤولية البيئية.