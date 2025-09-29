قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخطوط الجوية التركية تعزّز أسطولها بطائرات جديدة من بوينغ

بوينج
بوينج
أحمد عبد القوى

تتصدر الخطوط الجوية التركية شركات الطيران العالمية من حيث عدد الوجهات الدولية، كما تتخذ خطوة متقدمة أخرى انسجاماً مع خططها للنمو الاستراتيجي.

ضمن خططها التوسعية، وقّعت الناقلة الوطنية اتفاقاً مع بوينغ لاقتناء 75 طائرة من طرازي 787-9 و787-10، على أن يتم تسليمهم تدريجياً بين 2029 و2034، وتشمل 50 طلبية مؤكدة و25 طائرة اختيارية ضمن هذه الصفقة.

فيما يتعلق بتوريد المحركات لا تزال الخطوط الجوية التركية في مفاوضات مع شركتي رولز رويس وجي إي إيروسبيس. بينما استكملت مفاوضاتها مع بوينغ لشراء 150 طائرة من طراز 737-8/10 MAX منها 100 مؤكدة و50 اختيارية، على أن يتم تفعيل الصفقة بعد نجاح المباحثات الجارية مع CFM International.

تشكل هذه الاتفاقية مؤشرا قويا على الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، وعلى التعاون الممتد منذ سنوات بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ. مما يعكس التزام الناقلة بتعزيز موقعها الريادي في القطاع ويجسد كفاءتها التشغيلية.

ضمن إطار "رؤية 2033" الذي يواكب احتفال الخطوط الجوية التركية بمرور مئة عام على تأسيسها، تسعى الشركة إلى توسيع أسطولها ليضم أكثر من 800 طائرة، مع رفع نسبة الطائرات من الجيل الجديد إلى 90% بحلول عام 2033، والوصول إلى 100% بحلول عام 2035. ومن شأن ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6%.

وفي هذا السياق علق رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية ولجنة التنفيذ، البروفيسور أحمد بولات، قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية التاريخية أكثر من مجرد توسيع للأسطول. فهي انعكاس لريادتنا في صناعة الطيران، وحرصنا على الابتكار والتميز التشغيلي. إن إضافة هذه الطائرات المتقدمة من بوينغ إلى أسطولنا لن تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل ستصبح أيضا عنصراً محورياً يدعم رؤية الخطوط الجوية التركية لعام 2033 التي تهدف إلى توسيع أسطولنا ليصل إلى 800 طائرة."  

ومن خلال هذا الاتفاق، ومع تعزيز تعاوننا الوثيق مع أبرز شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم، سنواصل دعم تطوير منظومة الطيران في تركيا، من خلال توفير قدر أكبر من الربط الجوي وإتاحة المزيد من الوجهات الطويلة المدى التي ستساهم في جذب عدد أكبر من الزوار لاكتشاف التراث الثقافي الفريد والطبيعة الخلابة في بلادنا، مما يعزز بشكل أكبر قطاع السياحة في تركيا. ستستمر الخطوط الجوية التركية في تقديم خدماتها المتميزة وشبكة رحلاتها الفريدة، رافعةً بذلك سقف المعايير العالمية للكفاءة والمسؤولية البيئية.

طيران خطوط جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء قضاء الحاجة

دعاء قضاء الحاجة عند الأذان.. باقي فرصتان اليوم لتحقيق أحلامك

مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

حلقة الوصل مع الجمهور.. مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد