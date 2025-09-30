نائب الشيوخ: الشراكة المصرية الإماراتية في الطيران تفتح بوابة جديدة للاستثمار في الاقتصاد المعرفي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاءات الأخيرة بين مصر ودولة الإمارات في مجال الطيران المدني، وعلى رأسها بحث التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل يعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

رقمنة قطاع الطيران لا يُعد ترفًا بل ضرورة اقتصادية

وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، إن التوجه نحو رقمنة قطاع الطيران لا يُعد ترفًا، بل ضرورة اقتصادية واستثمارية تواكب المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت عنصرًا حاسمًا في تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، وضمان السلامة الجوية.

وأضاف أن التعاون المصري الإماراتي في هذا القطاع الاستراتيجي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار المشترك في التكنولوجيا المتقدمة، مطالبًا بضرورة ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع تشمل نقل المعرفة، وتدريب الكوادر، وتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة.

وأشار النائب إلى أن مجلس الشيوخ يدعم بقوة الاتجاهات الحكومية التي تعزز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطيران، باعتباره بوابة رئيسية لدعم الاستثمار والسياحة والتجارة الدولية، لافتًا إلى أن تعزيز البنية التكنولوجية في هذا القطاع من شأنه أن يرفع تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية العالمية.

واختتم "سمير" بتأكيده على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل مسارًا إجباريًا لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى إطلاق مبادرات قومية مشتركة مع دولة الإمارات في مجال الابتكار الصناعي والتقني داخل قطاع الطيران.