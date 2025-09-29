قيادي بـ الجبهة: زيارة رئيس الإمارات لمصر تأكيد لأهمية تحالف القاهرة أبوظبي

ثمن الدكتور محمود العوضي أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة دمياط، زيارة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر؛ لكونها تأتي في توقيت بالغ الأهمية للمنطقة.

وأضاف أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة دمياط، أن توقيت الزيارة مهم؛ لما تشهده المنطقة من أحداث، خاصة بعد مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى أنها رغم ضبابيتها؛ إلا أنها تعتبر خطوة يمكن البناء عليها لتهيئة مسار سلام أوسع.

وأوضح الدكتور محمود العوضي أن اللقاء له أهمية خاصة بسبب تكامل الأدوار بين مصر والإمارات في الملف الفلسطيني، فالقاهرة تضطلع بدور محوري في الوساطة المباشرة مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عبر اتصالات ووساطات متكررة، فيما توظف أبوظبي علاقاتها الدولية الواسعة وقنوات اتصالها للضغط من أجل التهدئة.

وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة دمياط أن الزيارة تأكيد على أهمية تحالف القاهرة وأبوظبي لما للبلدين من ثقل إقليمي ودولي.

وفي وقت سابق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية يحلّ خلالها ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتدادًا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

واستهل الرئيس اللقاء بالتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

وأعرب عن حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمنًا الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جهته، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

وأعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع.

وأكدا أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.