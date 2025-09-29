محمود مسلم يحسم لنشأت الديهي جدل بيع المقاعد للجبهة الوطنية بالشيوخ

"عندكم مقاعد بتتباع؟" فاجأ الإعلامي نشأت الديهي الدكتور محمود مسلم أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية بالسؤال، الذي حسمه مسلم قاطعا المجال على مضيفه قائلا: لا يوجد شراء للمقاعد ولا أعتقد أن أحدا سمع هذا عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات الشيوخ التي انتهت قبل أسابيع، وقاعدتنا المهمة في الحزب سواء في انتخابات الشيوخ أو النواب أن المال ليس عامل حسم وليس عامل اختيار من الأساس، وهذا كان اختيارنا في الشيوخ فما بالكم بالنواب.

وردا على سؤال الديهي: يعني ممكن نلاقي واحد غلبان بين مرشحي الحزب في النواب؟، قال د.مسلم خلال استضافته في برنامج "بالورقة والقلم" على شاشة قناة ten أمس: أكيد هتلاقي مرشح غلبان من ناحية المادة، لكن مستحيل تلاقي غلبان من ناحية الكفاءة.. ولأحسم الجدل والشائعات حتى الآن لم يستقر الحزب على مرشحيه في انتخابات مجلس النواب بشكل نهائي، لازالت اللجنة المشكلة لتلقي الترشيحات تتلقى ترشيحات كل أمناء المحافظات، الذين يقدمون أفضل الترشيحات سواء رجال أو نساء للأمانة العامة للحزب والتي تتولى فحص الترشيحات.

وقال د.مسلم إن الجبهة يتمتع بمجموعة من المميزات بدأت مع إعلان التأسيس، واصفا الحزب بأنه يحظى باحترام مجموعة كبيرة وكوكبة من المؤسسين فضلا انطلاقه بـ550 توكيل، وأعتقد أن هذا لم يحدث من قبل في حزب من الأحزاب خلال مؤتمره التأسيسي.

وأكد مسلم على أن الجبهة لديه نظام مؤسسي في الاختيار بشكل عام، وقال إن د.عاصم الجزار رئيس الحزب تنازل عن اختصاصاته لصالح لجنة مشكلة مهمتها الاختيارات، وهو ما يعكس رغبته في الشفافية والتجرد، وهو ما حدث في اختيار مرشحي الشيوخ، وسيحدث في اختيار مرشحي النواب، وعامة في الجبهة كل موضوع يدار من خلال لجنة، صحيح د.عاصم يترأس اللجنة، لكنه يسمع لكل الأراء ويقرر وهو نموذج حزبي جيد سياسي، يضع الكفاءة أهم معيار،بالطبع يهمنا نجاح المرشح في الانتخابات، لكن يهمنا أكثر ماذا سيقدم داخل المجلس باسم الحزب، لذا ستجد تنوع في المرشحين وخلفياتهم.

وأضاف د.مسلم: هناك برنامج للحزب يشرف عليه د.عاصم الجزار بنفسه، يحدد أولويات المرشحين في الانتخابات وأمام كل مرشح برنامجه محدد بتوقيتات لكل ما يقدمه من مشروعات ومقترحات، فالبرامج لن تكون انشائية أو بعيدة عن احتياجات ومشكلات المواطنين أو غير منطقية وبعيدة عن ما يمكن تنفيذه، ونحن لا نسعى للأغلبية في هذه المرحلة، ورغم الوضوح في اعلان الأمر، لكن تعرضنا للانتقادات بسبب هذا الإعلان، وقال البعض هو فيه حزب لا يسعى للأغلبية، وإذا كنا أعلنا أننا نسعى للأغلبية كانوا أنتقدونا أيضا بدعوى هو فيه حزب بيحصل على أغلبية بعد تأسيسيه بشهور؟، لذا نحن نعتمد معايير الكفاءة والسمعة والشعبية، وقدمنا نموذجنا في انتخابات الشيوخ، وبالآلية نفسها سنقدم نموذجنا في انتخابات النواب.