الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ

مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

استقبال الأعضاء الجدد

واختتم مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، فعاليات حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك بتسليم بطاقات العضوية إلى أعضاء دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وشهد الحفل أجواء ودية، حرص خلالها الأعضاء على التقاط الصور التذكارية مع المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، ومع الصحفيين البرلمانيين. كما توجه الأمين العام المستشار محمود اسماعيل عتمان والمستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام بالشكر إلى جميع المشاركين في تنظيم فعاليات الاستقبال، والتقطوا معهم الصور التذكارية تقديراً لجهودهم.

وبذلك أسدل الستار على فعاليات حفل الاستقبال، الذي استمر على مدار يومين متتاليين وشهد تسليم بطاقات العضوية لجميع الأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الجديد.

