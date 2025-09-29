وزير الإسكان: قضينا على العشوائيات.. ومشروع حدائق الفسطاط نقلة حضارية| فيديو

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن الوزارة قضت على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مناطق إسكان بديلة مثل مثلث ماسبيرو لخدمة الأهالي ومراعاة جودة الحياة.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن الوزارة تواصل استكمال المشروعات الاستثمارية، ولديها حجم كبير من المشروعات قيد التنفيذ.

وأضاف أن مشروع حدائق الفسطاط يمثل نقلة حضارية كبيرة، موضحًا أن المشروع يضم مجموعة من المطاعم، ومناطق لألعاب الأطفال، والتلال الخضراء، مع إمكانية مشاهدة الأهرامات من داخل المنطقة.

أوضح أن سور مجرى العيون كان من ضمن المناطق الخطرة التي خضعت للتطوير، مؤكدًا أن المشروع لاقى ردود فعل واسعة جدًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنفذ مشروعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.