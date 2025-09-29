ياسر ريان: الزمالك ساعد الأهلي في الفوز بالقمة وفيريرا كان يشاهد المباراة مثل الجماهير

تحدث ياسر ريان نجم فريق الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"الزمالك ساعد الأهلي في الفوز بالقمة بسبب تراجعه في الشوط الثاني، هذه المباراة كانت بشعار أكون أو لا أكون للاعبي النادي الأهلي".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"المنافسة بين لاعبي الأهلي للدخول في التشكيل الأساسي في صالح الأحمر".

واختتم حديثه قائلًا:"يانيك فيريرا كان يشاهد القمة مثله مثل الجماهير ولم يكن له بصمة في الملعب أو التغييرات التي قام بيها في المباراة".